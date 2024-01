Wohin geht die Reise, Altech Chemicals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Altech Batteries liegt bei 50 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,35 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „Neutral“ bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Altech Batteries diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine „Gut“-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Altech Batteries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,071 AUD) liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung der Aktie als „Schlecht“ führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,07 AUD, was zu einer „Neutral“-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem „Neutral“-Rating versehen.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Altech Batteries wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von „Gut“ führt.