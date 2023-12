Wohin geht die Reise, Alco?

Weitere Suchergebnisse zu "BOWEN COKING COAL LTD.":

Die technische Analyse der Alco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,9 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,83 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 48,95 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,33 HKD, was einem Abstand von +21,46 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Alco-Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten 50 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alco-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 49,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Alco-Aktie bei 0,24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als stark unterbewertet gilt. Der durchschnittliche Wert in der Branche liegt derzeit bei 32, was die Unterbewertung der Alco-Aktie weiter unterstreicht. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.