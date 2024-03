Wohin geht die Reise, Albertsons Companies?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Diskussionen, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Albertsons Cos. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Albertsons Cos derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,92 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (20,9 USD) um -4,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 21,26 USD um -1,69 Prozent unter dem Wert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um Albertsons Cos lässt sich über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung beobachten. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Albertsons Cos aktuell einen Wert von 52,43, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 54 signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch für die RSI die Einstufung "Neutral".