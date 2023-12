Wohin geht die Reise, Ajinomoto CoADR?

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

Die Aktie von Ajinomoto wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führte.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ajinomoto diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "schlecht" führte.

In der technischen Analyse betrug der gleitende Durchschnittskurs der Ajinomoto 5167,61 JPY, während der aktuelle Kurs 5284 JPY beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,25 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5263,2 JPY, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Ajinomoto derzeit 1, was eine negative Differenz von -0,66 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik von Ajinomoto von den Analysten als neutral bewertet.