Wohin geht die Reise, Air France - KLM?

Das französische Luftfahrtunternehmen Air France-klm wird auf der Grundlage verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,77, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Air France-klm aktuell knapp unter dem Branchendurchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt eine Dynamik von 89,86 und 54,15 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen an. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Air France-klm ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung der Anleger führt.