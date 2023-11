Wohin geht die Reise, Acrel?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Wir betrachten nun die Shanghai Acrel-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

Der 7-Tage-RSI für Shanghai Acrel liegt momentan bei 70,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Shanghai Acrel weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Shanghai Acrel daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv über Shanghai Acrel in sozialen Medien berichtet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik schüttet Shanghai Acrel derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 34,19 CNH für den Schlusskurs der Shanghai Acrel-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,19 CNH, was einem Unterschied von -20,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanghai Acrel für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.