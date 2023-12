Wohin geht die Reise, APQ Global?

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Apq Global zeigt sich als neutral, basierend auf der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Apq Global zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV von Apq Global bei 5, was unter dem Branchendurchschnitt von 20,11 liegt. Daher wird die Aktie als gut bewertet, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte Apq Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,14 Prozent, was zu einer Underperformance von -50,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 53,72 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung führt.