Wohin geht die Reise, ALUF Holdings?

Die Aluf-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf der Analyse der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen einen geringen Unterschied zum aktuellen Schlusskurs von 0,0098 USD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator der technischen Analyse, zeigt auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis ebenfalls neutrale Werte für die Aluf-Aktie. Sowohl der 7-Tage RSI von 56,19 Punkten als auch der RSI25 von 53,64 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung rund um die Aluf-Aktie in den sozialen Medien ist größtenteils negativ, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Auch die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aluf-Aktie basierend auf technischer Analyse und Stimmungsbewertung als neutral bis schlecht eingestuft.