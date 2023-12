Wohin geht die Reise, ABM Industries?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Abm Industries war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt 11 positive Tage und nur einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Gut".

Aus charttechnischer Sicht wird die Abm Industries positiv bewertet, da der Kurs von 45,4 USD derzeit 8,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, der um 5,56 Prozent übertroffen wird, erhält die Aktie eine positive Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Abm Industries insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, ergibt die durchschnittliche Kursprognose ein Abwärtspotenzial von 5,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Gesamtbewertung für diesen Abschnitt ist daher "Neutral".

Fundamental betrachtet weist die Abm Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,61 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Grundlagen eine positive Bewertung.