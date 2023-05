- Wochenrückblick KW19: Novavax-Aktie im Fokus

Die Novavax-Aktie konnte die vergangene Woche mit einem Plus von 15,91 % (Endpreis: 8,89 USD) abschließen. Doch was waren die Gründe für den Kurssprung? In den letzten Tagen gab es mehrere News zu dem Biotech-Unternehmen:

– Positive Ergebnisse aus einem Test von drei Grippe- und Covid19-Impfstoffen haben bei Anlegern Hoffnung geweckt.

– Novavax hat im ersten Quartal einen Verlust von ca. 294 Millionen US-Dollar verbucht und wird deshalb rund ein Viertel seiner Belegschaft abbauen.

– Trotzdem steigt die Aktie um fast 30 Prozent an.

Allerdings ist Vorsicht geboten: Die Firma musste in letzter Zeit starke Umsatzeinbrüche hinnehmen und der Impfstoffkandidat soll erst Mitte 2023 zugelassen werden. Sollte man als Anleger also auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen oder sind das zu viele Risiken?