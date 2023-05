Wochenrückblick KW19: BYD-Aktie

Die Aktie des chinesischen Fahrzeugkonzerns BYD schließt die Woche mit einem Plus von 3,88 % (Endpreis: 246,20 HKD) ab. Die Kursentwicklung ist überraschend, da bekannt wurde, dass Warren Buffet seine Anteile am Unternehmen reduziert hat und nun erstmals unter zehn Prozent besitzt. Dennoch vertrauen Anleger und Analysten auf steigende Absatzzahlen und Gewinne. Auch technisch betrachtet setzt die BYD-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort und konnte weitere Widerstandszonen durchbrechen. In Verbindung mit dem goldenen Kreuz könnte dies neue Kaufanreize bieten. Mit Blick auf den Markt für Elektrofahrzeuge wird davon ausgegangen, dass nur etwa zehn Unternehmen überleben werden – einer davon soll nach Meinung von Experten BYD sein.

