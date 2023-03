Wochenrückblick: Aixtron überzeugt – Plug Power unter Druck

Die zurückliegende Handelswoche hatte für uns Licht und Schatten. Rote Vorzeichen dominierten an der US-Technologiebörse Nasdaq, was auch in unseren Depots zu einigen Rücksetzern führte – bzw. größere Zugewinne verhinderte. Konkret denke ich da an die Aktie unseres Chipindustrie-Zulieferers Aixtron. Nachdem das Unternehmen in der Vorwoche mit seinem Ausblick glänzte, schoss die Aktie über die 30 Euro-Marke, konnte das neu gewonnene Terrain oberhalb der runden Marke aufgrund des schwachen Umfelds jedoch nicht verteidigen. Ich gehe davon aus, dass schon zeitnah ein weiterer Angriff auf die 30 Euro-Marke unternommen wird und bleibe für den Titel optimistisch.

Weniger erfreulich verlief die Woche für unser Depot-Schlusslicht Plug Power. Nachdem das Unternehmen Zahlen vorlegte, die hinter den Prognosen der Analysten...