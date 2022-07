Wo wird in Deutschland Wasserstoff produziert?

Deutschland strebt eine globale Führungsrolle in der Wasserstoffindustrie an. Die Bundesregierung hat im Mai 2021 insgesamt 62 Großprojekte im Bereich Wasserstoff als förderfähig anerkannt. Diese sollen im Rahmen des EU-Programms Bedeutende Projekte von gemeinschaftlichem europäischen Interesse (IPCEI) unterstützt werden. Insgesamt können die 62 Favoriten 8 Milliarden Euro an Bundesmitteln beziehen. 5,8 Milliarden Euro werden vom Bund bereitgestellt, während der Rest… Hier weiterlesen