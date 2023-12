Wll London Aktie: Das gab es noch nie!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Warpaint London als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Warpaint London-Aktie beträgt der RSI7-Wert 20,59, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 22,97 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Zur Dividende: Aktuelle Investoren in Warpaint London könnten eine Dividendenrendite von 2,28 % erzielen, was 0,78 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für persönliche Produkte liegt. Somit sind die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Warpaint London als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 32,34 insgesamt 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der bei 45,37 liegt. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Warpaint London eher neutrale Diskussionen geführt. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An den meisten Tagen waren die Anleger insgesamt neutral eingestellt. Aktuell in den letzten ein, zwei Tagen sind die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit wird Warpaint London insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers zugeschrieben.

