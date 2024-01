Wll London Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Warpaint London hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 99,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 30,1 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Warpaint London eine Outperformance von +69,39 Prozent erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,09 Prozent, wobei Warpaint London um 92,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Warpaint London bei 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 44,18) unter dem Durchschnitt (ca. 27 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Warpaint London daher unterbewertet und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Warpaint London führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Warpaint London-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Warpaint London-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19,3 und ein Wert für den RSI25 von 22,6, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.