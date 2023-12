Wizz Air Holdings-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Wizz Air: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite von Wizz Air liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11.41 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wizz Air-Aktie liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20.98 einem unterdurchschnittlichen Wert entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zu Wizz Air zeigt keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Wizz Air gemischte Bewertungen, mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, einer unterbewerteten fundamentalen Bewertung und einer positiven Anlegerstimmung.