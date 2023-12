Wizz Air Holdings Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Wizz Air ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Aktie führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Wizz Air-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittskurs von 2383,06 GBP. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 1990 GBP, was einem Unterschied von -16,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine negative Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1797,29 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 55,27 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,86, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird hingegen als neutral eingestuft.

Insgesamt wird die Wizz Air-Aktie in der Gesamtanalyse mit einem insgesamt positiven Urteil bewertet.