Wizz Air Holdings Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Wizz Air liegt der 7-Tage-RSI bei 68,61 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2232,04 GBP für den Schlusskurs der Wizz Air-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2064 GBP, was zu einem Unterschied von -7,53 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2073,19 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,44 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Wizz Air eine Rendite von 16,09 Prozent erzielt, was 13,81 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 6,24 Prozent, wobei Wizz Air aktuell 9,85 Prozent über diesem Wert liegt und somit insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Wizz Air-Aktie sind 2 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Wizz Air. Das Durchschnittskursziel beträgt 2890 GBP, was auf eine mögliche Steigerung um 40,02 Prozent vom letzten Schlusskurs (2064 GBP) hinweist und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Wizz Air von den Analysten ein "Gut"-Rating.