Wizz Air Holdings Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bzgl. des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wizz Air liegt der RSI7 aktuell bei 55,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Wizz Air weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Wizz Air auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 34,86). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wizz Air-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) erscheint Wizz Air aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,07 gehandelt wird, was einem Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,96 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Wizz Air derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften, wobei der Unterschied 11,39 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 11,39 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wizz Air mittlerweile auf 2383,06 GBP beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 1990 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,49 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Andererseits hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1797,29 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit +10,72 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Gut" ist. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.