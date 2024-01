Wizz Air Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Meinungen der Analysten zur Wizz Air-Aktie sind gemischt. In den letzten 12 Monaten gab es 2 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und 1 Schlecht-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2890 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 30,71 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein insgesamt positives Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wizz Air-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 0, während der RSI25 bei 31,44 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus der "Fluggesellschaften"-Branche hat die Wizz Air-Aktie eine Rendite von 16,09 Prozent erzielt, was jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 21,66 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Wizz Air-Aktie am letzten Handelstag bei 2211 GBP lag, was einem Unterschied von -6,08 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 1864,36 GBP, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt sind die Analysten uneinig über die Wizz Air-Aktie. Während das Kursziel auf einen möglichen Anstieg hindeutet, zeigen die technische Analyse und der RSI eine gemischte Bewertung. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.