Wizz Air Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Analysten bewerten die Aktie von Wizz Air langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung. Es liegen keine aktuellen Updates vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird auf 2890 GBP geschätzt, was einem Anstieg von 39,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wizz Air bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,98 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Wizz Air haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Bewertung in diesem Bereich "Neutral" ausfällt. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wizz Air mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,41 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.