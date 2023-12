Wizz Air Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Wizz Air-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft. Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung, die im letzten Jahr abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Wizz Air. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2890 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 45,23 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1990 GBP. Insgesamt erhält Wizz Air eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Wizz Air in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,51 Prozent, was eine Underperformance von -37,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 22,73 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Wizz Air im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet anzusehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,07 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 20,96 liegt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.