Wizz Air Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Wizz Air hat in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt, wie unsere Analyse zeigt. Daher erhalten wir für die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, stufen die Wizz Air als "Neutral" ein, da es 2 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2890 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 40,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Wizz Air im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,09 Prozent erzielt, was 13,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" liegt die Rendite der Wizz Air um 10,14 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu vier Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich Wizz Air diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überangebot an Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.