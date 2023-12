Wizz Air Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung der Anleger zu Wizz Air in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Wizz Air in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,51 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 19,96 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,47 Prozent im Branchenvergleich für Wizz Air. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Wizz Air um 23,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Wizz Air-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2383,06 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 1990 GBP lag (eine Differenz von -16,49 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+10,72 Prozent). Insgesamt erhält Wizz Air eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wizz Air aktuell 9,07 und liegt damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 in der "Fluggesellschaften"-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Wizz Air in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.