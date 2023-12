Wizz Air Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Wizz Air liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um -17,51 Prozent niedriger. Dies entspricht einer Differenz von mehr als 23 Prozent. Die Branche "Fluggesellschaften" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,96 Prozent, wobei Wizz Air mit 37,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung für Wizz Air abgegeben, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf deren Meinungen liegt bei 2890 GBP. Verglichen mit dem letzten Schlusskurs (1990 GBP) könnte die Aktie demnach um 45,23 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Wizz Air zeigte interessante Ergebnisse bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Wizz Air beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Wizz Air als "Neutral".