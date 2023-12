Wizz Air Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Wizz Air-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2890 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 45,23 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Wizz Air eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) wird Wizz Air als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9,07, was einem Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,96 entspricht. Auf fundamentaler Basis resultiert daraus eine "Gut"-Empfehlung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wizz Air von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung auf der Anleger-Stimmungsebene.

Im Branchenvergleich erzielte Wizz Air in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,51 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Wizz Air Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Wizz Air jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wizz Air-Analyse.

Wizz Air: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...