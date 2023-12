Wix Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Wix-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 112,06 USD einen Abstand von +27,14 Prozent zum GD200 (88,14 USD) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 92,06 USD, was einem Abstand von +21,72 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich ebenfalls ein positives Bild für die Wix-Aktie. Der RSI7 liegt bei 24,06 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 26,82 eine Überverkaufssituation an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, da in den letzten zwei Wochen vermehrt positive Diskussionen zu verzeichnen waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analyse der Analysten ergibt, dass die Wix-Aktie langfristig als positiv eingestuft wird. Von 18 Analysten wurden 9 positive Bewertungen abgegeben, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung liegt bei 111,82 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Wix-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzungen.