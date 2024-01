Wix Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Bei Wix hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Anleger gezeigt. Die Stimmung wird als "neutral" bewertet, da keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung von "schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wix als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 5,9, was eine "gut" Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 24 liegt und daher ebenfalls eine "gut" Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wix derzeit mit 3004,66 enorm über dem Branchendurchschnitt von 55 für die IT-Dienstleistungsbranche. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "schlecht" Bewertung.

Die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wix eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Wix daher eine "gut" Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend erhält Wix gemäß der aktuellen Daten und Analysen eine neutrale Stimmungsbewertung, ein "gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index und eine negative Bewertung in Bezug auf das KGV. Anleger zeigten überwiegend eine positive Einstellung gegenüber dem Unternehmen.

Wix kaufen, halten oder verkaufen?

