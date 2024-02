Wix Aktie: Was noch aussteht!

Die Bewertung der Wix-Aktie durch Analysten zeigt, dass von insgesamt 12 Analystenbewertungen neun als "Gut" eingestuft wurden, während drei als "Neutral" bewertet wurden. Es gab keine negativen Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für die Aktie. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 111,82 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um etwa 12,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (127,26 USD) fallen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" empfohlen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an neun Tagen, während an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Wix diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Wix zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung der Wix-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der Anlegerstimmung und dem Sentiment in den sozialen Medien.