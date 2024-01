Wix Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wix als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 78,45, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25-Wert von 31,04 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Wix derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,24%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wix einen Wert von 3004,66, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche von 58 wird die Aktie daher aufgrund des hohen KGVs als "teuer" bewertet und erhält eine "Schlecht"-Einstufung auf fundamentalen Basis.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 90,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 118,1 USD deutlich darüber liegt (Unterschied +30,92 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs (101,64 USD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+16,19 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Wix-Aktie daher auch auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.