Wix Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wix beträgt derzeit 3004,66 und liegt damit um 5001 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 58 im Bereich der IT-Dienstleistungen. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als überbewertet angesehen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wix-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 89,66 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 123,02 USD, was einem Unterschied von +37,21 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt unterstützen diese positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 28,79, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit auch hier eine "Gut"-Bewertung resultiert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wix besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.