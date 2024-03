Withsecure Aktie: Das hat Gewicht!

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0% schüttet Withsecure derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 3,42%. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Withsecure von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Withsecure-Aktie von 1,077 EUR als "Neutral" bewertet, da er +1,6% vom GD200 (1,06 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,08 EUR auf. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -0,28% beträgt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Withsecure als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 38,14, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 48,14, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.