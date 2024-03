Withsecure Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Withsecure bei 67,07, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Withsecure in dieser Kategorie daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Withsecure derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,05 EUR, während der Kurs der Aktie (1.002 EUR) um -4,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,08 EUR entspricht einer Abweichung von -7,22 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Withsecure festgestellt werden. Weder eine Veränderung des Stimmungsbildes, noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien wurden registriert. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Withsecure in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird.