WithSecure Oyj Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Withsecure-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,18 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,92 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -22,03 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben eine mittlere Aktivität und führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen neutralen Wert von 49,5, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet wurde, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Diese Analyse liefert somit eine umfassende Einschätzung der Withsecure-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Faktoren.