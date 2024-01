Wissing: 'Null Verständnis' für Form des Tarifstreits bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat mit scharfer Kritik auf die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL reagiert. "Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung", sagte der FDP-Politiker am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Seiner Meinung nach nimmt der Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL zunehmend destruktive Züge an. "Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselsky sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut", fügte Wissing mit Bezug auf den GDL-Vorsitzenden hinzu.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte ihre Beschäftigten zuvor erneut zum Streik aufgerufen. Dieser werde im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen um 2.00 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18.00 Uhr andauern, teilte sie in der Nacht zu Montag mit. Die Deutsche Bahn hatte am Freitag ein neues Tarifangebot vorgelegt./jcf/DP/mis