Wishpond Technologies Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Wishpond-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,69 weniger volatil als der RSI7. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Wishpond.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,56 CAD für den Schlusskurs der Wishpond-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,49 CAD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,48 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+2,08 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die einfache Charttechnik führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Wishpond.

Der Blick auf weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz ist ebenfalls von Bedeutung. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, durchschnittlich aktiv war. Daher erhält Wishpond in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für Wishpond.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Wishpond veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine Bewertung von "Gut" für Wishpond.