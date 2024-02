Wishbone Gold Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse von Wishbone Gold zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,87 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,3 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 30,48 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,3 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Wishbone Gold über einen längeren Zeitraum hinweg eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was wiederum zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Wishbone Gold liegt bei 31,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 46,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wishbone Gold damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Wishbone Gold in den sozialen Medien keine besonders positiven oder negativen Reaktionen hervorgerufen hat. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Wishbone Gold beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.