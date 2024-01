Wiseway Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der relative Stärke-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI von 50 wird als neutral eingestuft. Für die Wiseway-Aktie ergibt sich ein RSI25 von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für die letzten 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Diskussion über Wiseway. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wiseway besonders negativ diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Wiseway-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung sowohl auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,049 AUD, was einem Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Tage entspricht.

Insgesamt erhält die Wiseway-Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI, des Sentiments in den sozialen Medien und der technischen Analyse.