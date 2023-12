Wiseway Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Wiseway-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,049 AUD weicht somit um -2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 AUD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um -2 Prozent ab, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wiseway-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen zu Wiseway veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Wiseway beschäftigte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wiseway-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage Basis, der ebenfalls bei 50 liegt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung wird Wiseway eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderungsrate zugeschrieben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.