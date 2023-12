Wiseway Aktie: Alles völlig egal!

In den letzten Wochen gab es bei Wiseway keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Wiseway in diesem Bereich daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wiseway-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 0 liegt und darauf hinweist, dass Wiseway überverkauft ist, erhält die Aktie eine abweichende Bewertung als "Gut". Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Wiseway.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Wiseway eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wiseway daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Wiseway-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,049 AUD liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Bewertung und somit erhält Wiseway in der technischen Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass die Stimmung und Performance von Wiseway derzeit als neutral eingestuft werden.