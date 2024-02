Wisetech Global Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse von Wisetech Global zeigt, dass der aktuelle Kurs von 88,75 AUD um +19,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +22,53 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Wisetech Global waren. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Wisetech Global insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Wisetech Global liegt aktuell bei 20,57 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wisetech Global-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wisetech Global eine Dividendenrendite von 0,34 % aus, was 4,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,6 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche Software.