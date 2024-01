Wisetech Global Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "WiseTech Global":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet hat wichtige Erkenntnisse zur Wisetech Global-Aktie geliefert. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit hoch, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wisetech Global-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Wisetech Global im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche eine niedrigere Dividende von 0,34 % ausschüttet. Dies führt zu einer momentanen Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wisetech Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 70,88 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 75,37 AUD liegt. Dies bedeutet eine positive Entwicklung von +6,33 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestätigt diese positive Entwicklung und führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Wisetech Global-Aktie.