Wisesoft-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Wisesoft erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 281,9 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Software" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes der Aktie verzeichnet, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Wisesoft daher auch auf dieser Stufe eine Bewertung mit "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Wisesoft mit 25,44 Prozent um mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 18,82 Prozent ist Wisesoft mit 6,62 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem Rating mit "Gut" in dieser Kategorie.

Was die Dividendenrendite betrifft, liegt Wisesoft mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.