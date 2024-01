Wisesoft Aktie: Das liegt auf Eis

Die Wisesoft-Aktie wird unter Verwendung der technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 14,98 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,1 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,87 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (14,1 CNH) für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (15,01 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -6,06 Prozent entspricht und auch zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wisesoft-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Wisesoft eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (0,62%) nur eine geringfügig niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Wisesoft-Aktie wird auch berücksichtigt, da sie einen Einfluss auf den Aktienkurs haben kann. Nach einer Betrachtung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen, die größtenteils positiv waren, sowie der positiven Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls herangezogen, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 33,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.