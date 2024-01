Wisesoft Aktie: Was passiert jetzt?

Aktienanalyse: Wisesoft mit neutraler Dividendenrendite und guter Kursperformance

Wer derzeit in die Aktie von Wisesoft investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten. Im Vergleich zur Branche Software bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 0,62 Prozentpunkten. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Wisesoft eine Kursperformance von 25,44 Prozent. Im Branchenvergleich der "Software"-Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,48 Prozent, was einer Outperformance von +6,96 Prozent für Wisesoft entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit 14,27 Prozent über dem Durchschnitt um 11,17 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Zuletzt wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wisesoft diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Wisesoft festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten in diesem Punkt wird das Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wisesoft daher für diese Stufe ein "Schlecht".