Wisesoft Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "BNC":

Der Aktienkurs von Wisesoft zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -46,94 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -19,99 Prozent, wobei Wisesoft mit 26,96 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wisesoft beträgt aktuell 281, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Wisesoft daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Wisesoft liegt derzeit bei 0 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Software") von 0,79 % liegt. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 0,79 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Wisesoft mit 9,4 CNH inzwischen -30,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -34,27 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.