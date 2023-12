Wise Registered (A) Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Wise in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Wise wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wise-Aktie beträgt aktuell 20, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 23,22 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" für Wise vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Wise vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -19,11 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 707 GBP, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wise eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Wise von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Wise daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.