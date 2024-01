Wise Registered (A) Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

In den letzten vier Wochen wurde bei Wise eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Wise-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 666,56 GBP angegeben. Der letzte Schlusskurs von 840 GBP weicht somit um +26,02 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 763,43 GBP über dem letzten Schlusskurs (+10,03 Prozent). Somit erhält die Wise-Aktie auch in diesem Aspekt ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Meinungen überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Wise diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Wise-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,42 Punkten, was bedeutet, dass die Wise-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 37,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Wise somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.