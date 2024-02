Wise Registered (A) Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

Die technische Analyse der Wise-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 710,8 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Bewertung von "Gut" erhält, da der aktuelle Aktienkurs bei 842,6 GBP liegt und somit einen Abstand von +18,54 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 842,38 GBP, was einer Differenz von +0,03 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein positiver Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Bewertungen von insgesamt 4 Analysten für die Wise-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergeben ein "Neutral"-Rating, wobei 1 Bewertung als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Wise, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 707 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -16,09 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Wise durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien vorherrschten. In den letzten Tagen gab es jedoch wenig Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.