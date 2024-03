Wise Registered (A) Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, mit dem eingeschätzt werden kann, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wise wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 35,45 bestätigt dieses "Neutral"-Rating für Wise.

Die Analysten bewerten Wise insgesamt als "Neutral", da in den letzten 12 Monaten eine Kaufempfehlung von 1 Analyst, eine neutrale Einschätzung von 2 Analysten und eine schlechte Bewertung von 1 Analyst vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Wise liegt bei 707 GBP, was einem erwarteten Kursrückgang um 22,17 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 908,4 GBP liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf Wise zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöht ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einem insgesamt positiven Wert für Wise führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Aktie von Wise.